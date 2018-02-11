Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde helikopter düştü. ABD'nin simgelerinden Büyük Kanyon'da düşen helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
TRT
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