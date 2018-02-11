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Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi

Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi.20685
  • Giriş : 11.02.2018 / 13:02:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen helikopterdeki 3 kişi can verdi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nde helikopter düştü. ABD'nin simgelerinden Büyük Kanyon'da düşen helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

TRT

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