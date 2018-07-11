Amerika'da kanlı saldırı: 3'ü çocuk 5 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Aynı aileden 5 kişi vurularak öldürüldüğü olayla ilgili eyalet polisinden açıklama geldi.
Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, "Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katil yada katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını" duyurdu.
Ölenlerin, Matthew Edwards (42), Karısı Julie Edwards (41), ve çocukları, 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiğini açıkladı.
Delaware Eyalet Polisi, öldürülen 5 kişilik ailenin kesin ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi raporlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
TÜRKİYE
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