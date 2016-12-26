Amerika'da kara listeye alındı!
Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanından herkesin alışveriş yaptığı e-ticaret devi Alibaba.com sitesini kara listeye aldı.
Amerika'nın sahte ürün sattığı gerekçesiyle listeye aldığı Alibaba.com sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Evans, ABD'nin tutumunun hayalkırıklığı yarattığını söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Michael Evans, kararın Çin ve ABD ilişkilerinin son zamanlarında gerilmesine bağlı olabileceğini öne sürdü.
Alibaba, Mayıs ayında korsan ve taklit ürün karşıtı bir kuruluş olan Sahtecilik Karşıtı Uluslararası Birlik'ten de (IACC) çıkarılmıştı. IACC'nin, aralarında Gucci ve Michael Kors gibi markaların da bulunduğu toplam 250 üyesi var. ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, kampanyası boyunca Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığında bulunduğunu söylemişti. Trump'ın "Tek Çin" politikası hakkındaki yorumları ve geçen hafta da iki ülke arasında yaşanan 'deniz aracı tartışması' da dikkatleri Çin-ABD ilişkilerine çekti.
'İKİ ÜLKE AÇISINDAN DA KAZANÇLI'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çuying, ABD ve Çin'in ticari ilişkilerinin iki taraf için de çok önemli olduğunun altını çizdi. Hua, "ABD ve Çin'in ticari ilişkilerinin iki ülke açısından da kazançlı olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Umarız ABD ve Çin bu ilişkileri sağlıklı ve iki tarafın da kazancını arttıracak bir şekilde geliştirmek adına birlikte çalışabilirler. Eğer özel bir sorun ortaya çıkarsa, umarız iki ülke de sorunu çözmek adına arkadaşça görüşmeler yapabilir. İki taraf da birbirine sanayilerinin gelişebileceği açık ve adil bir ortam sağlamalı" dedi.
HÜRRİYET
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