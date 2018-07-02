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Amerika'da mültecilere kanlı saldırı: 9 yaralı

Amerika'da mültecilere kanlı saldırı: 9 yaralı.34659
  • Giriş : 02.07.2018 / 08:47:00

Amerika'da mültecilere karşı kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan Donald Trump'ın göçmenlere karşı uyguladığı politikalar sokağa da indi. Idoho eyaletinde 6'sı çocuk 9 kişiye karşı kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Boise Polis Şefi William Bones, Suriye, Irak ve Etiyopya'dan kente yerleştirilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun doğum gününü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırganın girdiği evdeki 9 kişiyi de bıçaklayarak yaraladığını belirten Bones, saldırıya uğrayanlar arasında 3, 4, 6, 8 ve 12 yaşında çocukların da bulunduğu ifade etti.

Bones, hastaneye kaldırılan 9 mültecinin 4'nün durumun ciddi olduğunu aktararak, saldırganın ise göz altına alındığını ifade etti.
Polis, saldırganın aynı binada yaşayan ve daha önce şiddet uygulamaktan sabıka kaydı bulunan 30 yaşındaki ABD'li Timmy Earl Kinner olduğunu açıkladı.

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