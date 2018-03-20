Amerika'da okula silahlı saldırı düzenlendi
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okula saldırı düzenlendiği bildirildi. Gerçekleşen olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
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