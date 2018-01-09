Amerika'da okyanus dondu!
Değişen iklim koşulları Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan halkı zorluyor. Dondurucu soğukların ABD'de Massachusetts eyaletinde Old Silver Plajı'nı dondurduğu ortaya çıktı.
Sıcaklığın eksi 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede çekilen görüntülerde, insanların donan okyanusun üzerinde yürüdüğü görülüyor. İnsansız hava aracı aracılığıyla kaydedilen görüntülerde ise donan alanın büyüklüğü gözler önüne serildi.
SABAH
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