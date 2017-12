Amerika'da otobüs terminalinde patlama!

Amerika Birleşik Devletleri'nde panik. New York Manhattan'daki bir otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayla ilgili şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.New York'un Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Bir şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin yaralı olması bunun bir intihar saldırısı olabileceği iddialarını güçlendirdi. New York polisi, olay yerinde saldırgandan başka bir yaralı olmadığını açıkladı. Saldırganın Brooklyn'den 20'li yaşlarda bir intihar bombacısı olduğu, iki bombası olduğu ve sadece birinin patladığı aktarıldı.New York Polis Departmanı Twitter'dan yaptığı açıklamada Manhattan'da henüz bilinmeyen bir sebeple bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın ardından A,C ve E terminallerinin ve tren hatlarının boşaltıldığını bildirildi.Olay yerini hızlı bir şekilde terk eden kişilerin izdihama neden olduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, patlamaya boru tipi bombanın neden olduğu iddia ediliyor. New York'ta trafiğin durma noktasına geldiği bildiriliyor.ABD Başkanı Donald Trump'a patlamaya ilişkin bilgi verildiği aktarıldı.Reuters haber ajansı, New York itfaiyesinin liman bölgesinde bir patlamaya müdahale ettiğini duyurdu. Patlamanın 8. cadde, 42. sokakta gerçekleştiği bildirildi.HÜRRİYET