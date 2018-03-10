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Amerika'da rehin alınan 3 kadın öldürüldü

Amerika'da rehin alınan 3 kadın öldürüldü.22765
  • Giriş : 10.03.2018 / 10:23:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde rehin alınan 3 kadın öldürüldü.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırgan şoku yaşanıyor. Kaliforniya'da ülkenin en büyük gazievinde 3 kişiyi rehin alan saldırgan 3 kadını da öldürdü. Polis erkek saldırganın da ölü bulunduğunu duyurdu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, saldırganın silahlı olduğu, gizlice girdiği gazievinde en az 3 kişiyi rehin aldığı ve polisle kısa süreli bir çatışmaya girdiği belirtilmişti.

Eyaletin Yountville bölgesindeki yerleşke, ABD'deki en büyük gazievi olarak biliniyor ve yaklaşık bin kişiye hizmet ediyor. Tesiste 2. Dünya Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, 1. ve 2. Körfez Savaşlarında görev alıp sonrasında stres bozukluğuna bağlı sorunlar yaşayan gazilerin hizmet aldığı kaydediliyor.

Öte yandan, silahlı saldırgan ve rehine ihbarlarından sonra yerleşkeyi boşaltan polisin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle operasyona devam ettiği bildirildi.

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