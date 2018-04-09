Amerika'dan askeri operasyon sinyali!
Kaos bir türlü sona ermiyor. İsrail'in Esad rejimine ait askeri havaalanını vurmasıyla başlayan gerilim yükselerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye operasyon yapmaya hazırlanıyor.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.
'Askeri müdahaleye meyilli' görüşleriyle tanınan James Mattis, Esad rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasının ardından verilecek tepkilere ilişkin soruya, "Şu an için hiçbir ihtimali dışlamıyorum" yorumunda bulundu.
HÜRRİYET
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