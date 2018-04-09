Facebook Twitter Rss

Amerika'dan askeri operasyon sinyali!

Amerika'dan askeri operasyon sinyali!.10551
  • Giriş : 09.04.2018 / 16:33:00

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kaos bir türlü sona ermiyor. İsrail'in Esad rejimine ait askeri havaalanını vurmasıyla başlayan gerilim yükselerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye operasyon yapmaya hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.

'Askeri müdahaleye meyilli' görüşleriyle tanınan James Mattis, Esad rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasının ardından verilecek tepkilere ilişkin soruya, "Şu an için hiçbir ihtimali dışlamıyorum" yorumunda bulundu.

HÜRRİYET

Menajerinden Beşiktaş için şok açıklama

İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte Çorum şeker fabrikasının sahibi

İşte Çorum şeker fabrikasının sahibi

Devletin satışa çıkardığı şeker fabrikaları tek tek sahiplerini buluyor.

Erdoğan, Putin'le Duma'yı görüştü

Erdoğan, Putin'le Duma'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

 

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!

Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de Duma'ya yönelik kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Başbakan'dan yasa dışı göç açıklaması

Başbakan'dan yasa dışı göç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, birtakım temaslarda bulunduğu Afganistan'da önemli açıklamalarda bulundu.

 

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor

Yüksek Öğretim Kurulu,Eskişehir'deki kanlı saldırı sonrası toplantı kararı aldı.

Çukurca'dan acı haber: 2 şehit

Çukurca'dan acı haber: 2 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden gelen şehit haberi yürekleri burktu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya