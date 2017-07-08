Facebook Twitter Rss

Amerika'dan flaş Esad açıklaması

Amerika'dan flaş Esad açıklaması.10096
  • Giriş : 08.07.2017 / 10:04:00
  • Güncelleme : 08.07.2017 / 10:05:39

Amerika Birleşik Devletleri'nden Beşar Esad ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye lideri Beşar Esad ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tillerson, Trump yönetiminin Suriye'de Esad ailesi ve rejimi için uzun bir rol görmediklerini belirtti.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için varılan uzlaşma için Rusya'nın da ABD gibi Suriye'nin istikrarı ve birlik içinde olması, nihayetinde bu ülkenin geleceğine ilişkin siyasi müzakerenin yapılabilmesiyle ilgilendiğini belirtti.

Trump yönetiminin, Suriye'de Esed ailesi veya rejimi için artık uzun dönemli bir rol öngörmediğini vurgulayan Tillerson, "Uluslararası toplum basbayağı Esed rejimi tarafından yönetilen bir Suriye'yi kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti." değerlendirmesinde bulunmuştu.

STAR

Aboubakar sözleşme teklifini reddetti!

Alman vekillerden Konya ziyareti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Melanie Trump toplantıyı bastı

Melanie Trump toplantıyı bastı

Trump ile Putin'in görüşmesi sırasında Melanie Trump toplantıyı bastı.

Gürcistan FETÖ'cünün talebini reddetti

Gürcistan FETÖ'cünün talebini reddetti

Gürcistan, FETÖ'cü okul yöneticisinin sığınma talebini kabul etmedi.

 

İki lider ilk kez yüz yüze

İki lider ilk kez yüz yüze

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, G20 Zirvesi için gittikleri Almanya'da ilk kez yüz yüze ge

Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

Hollanda Kabinesi, 15 Temmuz ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.

 

Trump: Rusya seçimlere burnunu soktu

Trump: Rusya seçimlere burnunu soktu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine burnuna soktuğuna inandı

ABD'den Suriye'nin kuzeyine yedi askeri üs!

ABD'den Suriye'nin kuzeyine yedi askeri üs!

Irak'ta Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu, ABD'nin Suriye'ye 7 üs kur


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya