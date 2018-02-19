Facebook Twitter Rss

Amerika'dan gelen THY uçağının lastiği patladı

Amerika'dan gelen THY uçağının lastiği patladı.20113
  • Giriş : 19.02.2018 / 17:22:00

Amerika'dan gelen Türk Hava Yolları uçağının lastiği patladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletinden havalanan Boeing 777 tipi TK 78 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 17-35 numaralı pistine inişinde sol arka lastiğinin patladığı öğrenildi.

Karadeniz isimli uçak sorunsuz inişini gerçekleştirirken Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri uçağın pilotuna sol motoru kapatmasını istedi. Uçağın  bakıma alındığı öğrenildi.

HÜRRİYET

Flaş! Erdoğan, Putin'le görüştü!

Türkiye, Rusya ve İran toplanıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Boydaklar için karar verildi

Boydaklar için karar verildi

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Boydaklar için karar verildi.

Taksim'de cami yükseliyor!

Taksim'de cami yükseliyor!

İstanbul Taksim'de yapılan caminin ana kubbesi yapılmaya başlandı.

 

Usta oyuncu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta oyuncularından Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı'ndan moderatöre sert tepki

Dışişleri Bakanı'ndan moderatöre sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, moderatörün sözlerine tepki gösterdi.

 

TSK'dan Afrin açıklaması!

TSK'dan Afrin açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Harekat Merkezi'nde dikkat çeken yazı

Harekat Merkezi'nde dikkat çeken yazı

Zeytin Dalı Harekat Merkezi'nde ekibin kapıya yazdığı yazı dikkat çekti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya