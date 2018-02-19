Amerika'dan gelen THY uçağının lastiği patladı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletinden havalanan Boeing 777 tipi TK 78 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 17-35 numaralı pistine inişinde sol arka lastiğinin patladığı öğrenildi.
Karadeniz isimli uçak sorunsuz inişini gerçekleştirirken Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri uçağın pilotuna sol motoru kapatmasını istedi. Uçağın bakıma alındığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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