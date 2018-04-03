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Amerika'dan Gülen açıklaması

Amerika'dan Gülen açıklaması.13777
  • Giriş : 03.04.2018 / 08:03:00

ABD Adalet Bakanlığı, Karlov suikastı ve Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen2i bir türlü iade etmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir açıklama geldi.

ABD Adalet  Bakanlığı, Rus Büyükelçi Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında  tutuklama kararı çıkarılan FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den  gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov  suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den  gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı  Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu.

Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin  edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi  bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir."  ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da  öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin  faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, nöbetçi  Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal  Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak  hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının  talebiyle Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün  tutuklama kararı çıkarmıştı.

TRT

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