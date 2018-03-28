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Amerika'dan İncirlik açıklaması!

Amerika'dan İncirlik açıklaması!.14598
  • Giriş : 28.03.2018 / 15:11:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden İncirlik Üssü ile ilgili açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan basında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. CENTCOM, İncirlik Üssü'nden çekileceği iddialarını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM) daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'daki resmi hesabından duyuran ABD Büyükelçiliği, "CENTCOM - ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" mesajını paylaştı.

Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.

TRT

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