Amerika'dan kritik Türkiye mektubu
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile ilgili mektubunda Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimlerine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis'in ABD Kongresi savunma harcamaları konusunda yazdığı ve ilk kez ortaya çıkan mektupta Türkiye'ye yönelik F-35 teslimatı konusu da yer alıyor.
Bloomberg'in haberine göre, Mattis, Kongre'yi Türkiye'nin F-35 teslimatı konusunda uyarırken, Türkiye'nin teslimat listesinden çıkarılmaya çalışılmasına karşı olduğunu söyledi.
Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasıyla uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini söylerken, bunun da masrafların artmasına neden olarak teslimatları geciktireceğini öne sürdü.
Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.
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