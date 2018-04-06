Amerika'dan Rusya'ya bir yaptırım daha!
Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya Federasyonu'nu kızdıracak bir hamle geldi. ABD Haz,ne Bakanlığı, Rusya ile ilişkili yaptırımlar listesine 24 kişi ve 14 şirketi daha ekledi.
Türkiye’ye S400 hava savunma sistemini satacak olan, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırım kararının hemen ardından açıklama yayımlayan şirket, uzun süredir Amerikan yaptırımlarına rağmen çalışıldığını belirterek, sorun yaşamadan çalışmalarına devam edeceği mesajını verdi.
TRT
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