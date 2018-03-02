Amerika'dan Rusya'ya mesaj geldi: Hazırız!
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasında nükleer füze gerilimi yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Rusya'ya meydan okudu.
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, ABD anakarası da içinde olmak üzere 'dünyanın her yerini vurabilecek kapasiteye sahip, limitsiz bir nükleer füzeye sahip oldukları' açıklamasına ABD'den yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.
Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan White, Putin'in, Rusya Federal Meclisi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde yer alan ifadelerin endişe verici olduğuna ilişkin açıklaması ile ilgili soruyu da "Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz" diye yanıtladı.
HÜRRİYET
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