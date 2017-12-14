Amerika'dan Türkiye için açıklama
İsrail ile ilgili verdiği karar konusunda Türkiye dahil birçok ülkeden tepki gören Amerika Birleşik Devletleri, terörle mücadele konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında Türkiye ile işbirliği vurgusu yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın dünkü sözlerine ilişkin soruları yanıtladı.
Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır. Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz. Bölgedeki herkes için terörizmin finansmanı ve şiddet içeren aşırılıkçılığı destekleyen ideolojilere dikkat çekmek için daha yapılacak çok iş var. ABD, bu konuda Türkiye ile işbirliğini derinleştirme fırsatlarını kollayacaktır."
Dün Washington'daki bir panelde konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" savunmuş, Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" ifadelerini kullanmıştı.
HABERTURK
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