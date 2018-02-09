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Amerika'dan Türkiye ve Yunanistan'a tepki

Amerika'dan Türkiye ve Yunanistan'a tepki.21111
  • Giriş : 09.02.2018 / 11:11:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve Yunanistan'a tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'ın Türk Diplomat ve aralaronda Amerikalların da bulunduğu 11 sivilin öldürülmesinden sorumlu olan Dimitris Koufodinas'a verdiği cezaya tepki geldi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilmemesine ses çıkarmayan, hatta Reza Zarrab davasında yine FETÖ'cüleri tanık olarak dinleyen ABD'nin söz konusu kendi vatandaşları olunca Yunanistan'a bile tepki vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili olarak, “Ceza almış teröristlerin hapishaneden tatil izni almayı hak etmediğine temelde inanıyoruz” diyen Nauert, Atina'da bulunan ABD Büyükelçiliğinin bu konudaki fikirlerini Yunan makamlara ilettiğini söyledi.

Türkiye ve NATO karşıtı olan 17 Kasım Terör Örgütü 7 Ekim 1991 yılında Türkiye Basın Ataşesi Çetin Görgü'ye, 4 Temmuz 1994 tarihinde Türkiye Konsolosu Ömer Haluk Sipahioğlu'na yönelik suikastların sorumlusu.

Basın açıklaması sırasında Türkiye'deki gelişmelere de değinen Nauert, aynı zamanda ABD vatandaşı ve NASA çalışanı olan Serkan Gökçe'nin mahkemede FETO üyesi olmak suçundan ceza aldığını, ancak kanıtların yeterli olmadığını, OHAL kapsamında tutuklanan diğer Amerikalıların da durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Amerika'dan Türkiye'ye seyahat eden vatandaşları için endişe duyduklarını söyleyen Nauert, birkaç gün önceki açıklamasını yenileyerek “Türk hükümetini OHAL'i kaldırmaya ve bu kapsamda tutuklananları serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi

Serkan Gökçe, geçen Ağustos ayında FETÖ'nün kripto elemanı olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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