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Amerika'dan Ukrayna için açıklama geldi

Amerika'dan Ukrayna için açıklama geldi.24514
  • Giriş : 20.02.2018 / 12:46:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna için açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon kişinin evlerini terk ettiği Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

Heather Nauert, "Ukrayna'nın Devrimi Onurunun 4'üncü Yılı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 yıl önce bugün Ukrayna halkının Kiev Meydanı'nda bir araya gelerek Avrupa'ya dahil olma konusunda seçimlerini dile getirdiklerini kaydeden Sözcü Nauert, yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Nauert açıklamada, "ABD, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir" ifadesine yer verdi.

Geride kalan 4 yılda Ukrayna'nın önemli adımlar attığı kaydedilen açıklamada Nauert, Ukrayna halkının bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

NTV

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