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Amerika'dan yeni yaptırım hazırlığı

Amerika'dan yeni yaptırım hazırlığı.16047
  • Giriş : 03.08.2018 / 12:07:00

Amerika'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

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Papaz Brunson krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri bu kez okları Rusya'ya çevirdi. Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren yasa Kongre'ye sunuldu.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler Kongre'ye Rusya'ya karşı yeni ve katı yaptırımları içeren yasa tasarısı sundu.

Fortune'un haberine göre, Lindsey Graham, Bob Menendez, Cory Gardner, Ben Cardin, John McCain ve Jeanne Shaheen tarafından Kongreye sunulan tasarı, "ABD seçimlerine süregelen müdahalesi, Suriye'deki kötü etkisi, Kırım'daki saldırganlığı ve diğer faaliyetleri" nedeniyle Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımları içeriyor.

Mevcut yaptırımların Rusya'nın 2018 ara seçimlerine müdahalesi açısından caydırıcı olmadığına işaret eden Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Amerikan Güvenliğini Kremlin'in Saldırısına Karşı Koruma Yasası 2018" başlıklı tasarı için "cehennemden kesilen fatura" nitelendirmesinde bulundu.

Tasarının, Putin ile bağlantılı "siyasi figürler, oligarklar ve bazı ailelere" yaptırım getireceği ifade ediliyor.

Demokrat Partili Menendez de tasarıyla ilgili "Vladimir Putin, ülkemize ve müttefiklerimize büyüyen bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Kongre, geçen yıl güçlü bir dizi karşı önlemi ezici çoğunlukla kabul etse de ne yazık ki yönetim yasaya tam anlamıyla riayet etmedi. Bu tasarı, Kremlin'in vidalarını sıkmaya yönelik bir sonraki adım" ifadesini kullandı.

Yeni tasarının, Facebook'un, ABD'de ara dönem seçimleri öncesi platformlarında yalan haber yayan bazı hesapları tespit edip saf dışı bıraktığı haberlerinin üzerine sunulması dikkati çekti.

Tasarının, yürürlüğe girmeden önce Senato, Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını alması gerekiyor.

NTV

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