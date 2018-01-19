Facebook Twitter Rss

Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması

Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması.21681
  • Giriş : 19.01.2018 / 13:00:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG ordusu ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'yi yerleştirme iddiası ile ilgili yaptığı açıklamasında bölgede istikrar sağlamak için eğitim verdildiğini duyurdu.

Pahon, eğitimin DAEŞ teröristlerinin ülke dışına kaçmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

Pahon, "Çatışma güçleri boşa çıktıklarında, çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak" dedi.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin konu hakkındaki kaygılarını da anladıklarını ifade etti.

TRT

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus askeri Afrin'den çekiliyor

Rus askeri Afrin'den çekiliyor

Türkiye'nin olası harekatı öncesi Rus askeri Afrin'den çekiliyor.

TSK, Afrin'de PYD'yi vurdu

TSK, Afrin'de PYD'yi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi vurdu.

 

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

ABD, YPG konusunda geri adım attı

ABD, YPG konusunda geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri, YPG konusunda geri adım attı.

 

MGK bugün toplanıyor

MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya