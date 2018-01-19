Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'yi yerleştirme iddiası ile ilgili yaptığı açıklamasında bölgede istikrar sağlamak için eğitim verdildiğini duyurdu.
Pahon, eğitimin DAEŞ teröristlerinin ülke dışına kaçmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.
Pahon, "Çatışma güçleri boşa çıktıklarında, çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak" dedi.
Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin konu hakkındaki kaygılarını da anladıklarını ifade etti.
TRT
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