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Amerika'dan YPG'ye uçaksavar sistemleri

Amerika'dan YPG'ye uçaksavar sistemleri.21681
  • Giriş : 16.01.2018 / 11:42:00

Amerika Birleşik Devletleri ile YPG arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri terör örgütlerine yardıma devam ediyor. Ankara'nın tüm tepkisine rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD'nin örgüte uçaksavar füze sistemleri verdiği öne sürüldü.

Esad yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG'lilere seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu.

Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.

Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.

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