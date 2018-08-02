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Amerika ile kritik görüşme!

Amerika ile kritik görüşme!.13420
  • Giriş : 02.08.2018 / 12:46:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kritik bir görüşme yapılacak.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın ikili görüşme yapacağı öğrenildi.

İki bakanın 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlandığı üzere yarın Singapur'da yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce Suriye'deki gelişmeler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine dün yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu. Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, dün ABD yönetiminin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararından önce kararlaştırılan ikili görüşmesinin de yarın Singapur'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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