Amerika klor gazı kullanıldığını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Nauert, Suriye rejiminin İdlib'de sivillere yönelik klor gazı kullanılmasından dolayı ciddi bir sorun yaşanabileceğini belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini klor gazı yüklü bomba ile vurmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, Suriye rejiminin İdlib'in Serakin ilçesinde masum sivil halka karşı klor gazı kullandığına yönelik söylentilerden dolayı ciddi şekilde alarma geçmiştir." ifadelerine yer verildi.
Son bir ay içerisinde rejim tarafından bu tür saldırıların 6 kez gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Beşşar Esed rejimine karşı uluslararası tepkinin yoğunlaşması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Bakan Rex Tillerson'un geçen ay Paris'te yaptığı konuşmada Doğu Guta saldırısından Rusya'nın da sorumlu olduğunu söylediğine vurgu yapılarak, Rusya'nın Suriye rejiminin verdiği sözlerine yerine getirmesi için baskı yapmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Suriye halkı acı çekiyor ve dünyanın geri kalanı izliyor." ifadesi yer aldı.
TRT
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