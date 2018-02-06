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Amerika klor gazı kullanıldığını duyurdu

Amerika klor gazı kullanıldığını duyurdu.24514
  • Giriş : 06.02.2018 / 17:16:00
  • Güncelleme : 06.02.2018 / 17:21:34

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, klor gazı ile ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Nauert, Suriye rejiminin İdlib'de sivillere yönelik klor gazı kullanılmasından dolayı ciddi bir sorun yaşanabileceğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejim güçlerinin  muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini  klor gazı yüklü bomba ile vurmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Suriye rejiminin İdlib'in Serakin ilçesinde masum  sivil halka karşı klor gazı kullandığına yönelik söylentilerden dolayı ciddi  şekilde alarma geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son bir ay içerisinde rejim tarafından bu tür saldırıların 6 kez gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Beşşar Esed rejimine karşı  uluslararası tepkinin yoğunlaşması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Rex Tillerson'un geçen ay Paris'te yaptığı konuşmada  Doğu Guta saldırısından Rusya'nın da sorumlu olduğunu söylediğine vurgu  yapılarak, Rusya'nın Suriye rejiminin verdiği sözlerine yerine getirmesi için  baskı yapmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye halkı acı çekiyor ve dünyanın geri kalanı izliyor." ifadesi yer aldı.

TRT

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