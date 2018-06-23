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Amerika, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor

Amerika, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor.27568
  • Giriş : 23.06.2018 / 16:33:00

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin kalıntılarının koyulması için Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney-Kuzey sınırında ateşkes köyü olarak anılan Panmunjom'a getirilen geçici tabutlar, askerlerin kalıntılarının 'onurlu biçimde' taşınması için birkaç gün içinde Kuzey Kore tarafına gönderilecek.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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