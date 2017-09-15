Amerika, PKK için kamp kurdu
Amerika Birleşik Devletleri, Ankara'nın tüm tepkisine rağmen terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. ABD, Sincar'da kurduğu 9 kamp ve bölgeyi Suriye'ye geçişlerde lojistik hat haline getirmesinin ardından PKK için özel kamp kurdu.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzey batısında yer alan Sincar bölgesindeki faaliyetlerini destekleyen ve PKK’nın bölgeyi Suriye için bir lojistik hatta çevirmesine destek veren ABD, Rakka operasyonu ile birlikte bu ilişkiyi müttefik ilişkisine dönüştürmüştü. Ancak ABD’nin Suriye sınır hattında ve Suriye sınırları içindeki bu müttefik ilişkisini Irak sınırları içinde de devam ettirdiği ortaya çıktı. Türkiye gazetesinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, Keyvan şehri yakınlarında PKK’dan gelen bin 500 silahlı güce özel eğitim verdi.
Sincar’a 9 kamp kuran ve bölgeyi Suriye’ye geçişlerde lojistik hat hâline getiren ABD’nin Keyvan bölgesinde PKK için özel bir kamp kurduğu öğrenildi. PKK için kurulan özel kampta bin 500 silahlı teröristin 19 gün önce eğitime alındığı kaydedilirken, ABD’nin haziran ayına kadar Keyvan kampında bin 100 silahlı teröriste eğitim vereceği kaydedildi.
KÜRT YÖNETİMİ RAHATSIZ
Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD’nin Keyvan’da kurduğu silahlı eğitim kampına Kürt yönetiminin rahatsız olduğu ve tepkisini ABD’li yetkililere ilettiği belirtilirken, ABD’li askeri danışmaların “Keyvan Kürt bölgesi sınırları içinde bir alan değil. Dolayısıyla bu kararı aksi yönde bir durum için Kürt yönetiminin tepkisini anlamsız buluyoruz” yönünde tepki gösterdikleri belirtiliyor.
KİMSEDEN İZİN ALMADILAR
Bölgedeki diplomatik ve askerî kaynaklar, ABD’nin Keyvan kampını kurarken kimseden izin alamadığı ve eğitime tabi tuttukları PKK’lıları kime karşı kullanacaklarına dair akıllarda şüphelerin olduğunu ifade ederken, kaynaklar ABD’nin PKK’yı bölgede Barzani, İran ve Türkiye denklemine göre hareket ettirme niyetinde olduğunu düşündüklerini ifade ediyor.
ABD’Lİ 41 ÖZEL EĞİTMEN
Nitelikli bir kamp konumundaki Keyvan kampında 41 ABD’li özel eğitmenin yer aldığı, 5 Ekim itibari ile bu sayının 64 kişiye ulaşacağı kaydedilirken, Keyvan kampında eğitime alınan bin 500 silahlı teröristin ağır silahlar kullanımı konusunda eğitildikleri belirtiliyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı
Türkiye, Suriye'nin kaderini belirleyecek Astana'da Rusya ve İran'la anlaştı.
Katar krizi pahalıya patladı
Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ekonomiye verdiği zarar ortaya çıktı.
Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!
Irak'ta meydana gelen bombalı saldırıda en az 50 kişi can verdi.
Nazarbayev: Suriye'ye asker gönderebiliriz
Kazakistan Cumhurbaşkanı, Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.
BM'den Myanmar hükümetine çağrı!
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Arakanlı müslümanlarla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.