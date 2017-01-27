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Amerikalı aktör canlı yayında intihar etti!

Amerikalı aktör canlı yayında intihar etti!.20814
  • Giriş : 27.01.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 27.01.2017 / 16:02:50

Amerika'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi.

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Daha cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan 33 yaşındaki Frederick Jay Bowdy, sosyal medya devi Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar ederek hayatına son verdi. Aktörün cansız bedenini polis ekipleri buldu.

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Bowdy'nin 100 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Bowwdy'nin intihar videosunun Facebook'tan silindiği belirtilirken, sosyal paylaşım sitesi, "İnsanları Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve sıkıntıda olan insanlara yardım etmek için dünya çapında birçok organizasyonla çalışıyoruz." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Silahla kafasından vurulmuş halde bulunan Bowdy'nin intiharını canlı yayında izleyen görgü tanıklarından biri ise, "Sesi. Acısı. Gözyaşları. Söylediği her şey. Tetiğin çekiliş sesi beni yerle bir etti. O sesi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Bowdy, TV dizilerinin yanı sıra The Island ve Big Brother gibi reality showlarda da boy göstermişti.

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