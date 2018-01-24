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Amerikalı bakan o dava için ifade verdi

Amerikalı bakan o dava için ifade verdi.16801
  • Giriş : 24.01.2018 / 09:11:00

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Sessions ifade verdi.

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Sepet Beşik

Trump'ın başkan seçildiği oylamaya Rusya'nın müdahale ettiğine dair soruşturma ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Jeff Sessions, ifade verdi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı Adalet Bakanlığı yetkilileri, Bakan Sessions'ın ifadesinin birkaç saat sürdüğünü kaydetti.

Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştiği bildirilen ifade sürecinin Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında bir dönüm noktası olduğuna ve ilk kez aktif görevdeki bir bakanın ifade verdiğine dikkat çekildi.

Bakanlık Sözcüsü Sarah Isgur Flores'in de teyit ettiği görüşmede hangi konuların konuşulduğu ve Sessions'ın herhangi bir belge sunup sunmadığı ise açıklanmadı.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller uhdesinde sürdürülen soruşturmada özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Mueller'ın soruşturmasında şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

TRT

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