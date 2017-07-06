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Amerikalı diplomat, Astana'da uyudu!

Amerikalı diplomat, Astana'da uyudu!.27326
  • Giriş : 06.07.2017 / 11:16:00

Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen toplantıda ilginç anlar yaşandı.

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Suriye'deki kaosu önlemek amacıyla Kazakistan'ın Astana kentinde gerçekleştirilen görüşmelere Rusya, Türkiye, İran, Suriye ve Özgür Suriye ordusundan yetkililer katılıyor. Toplantı sırasında ABD'li diplomat Stuart Jones kanepede uyurken yakalandı.

Jones’un bu hali esprilere neden olurken, görüşmeler sırasında uyumasının ise ABD’nin Suriye’de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı.

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