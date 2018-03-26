Amerikalı diplomatlar sınır dışı!
Rus ajanın İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi sonrası gerilin ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. ABD, Fransa ve Almanya'dan gelen açıklama sonrası Rusya da en az 60 ABD'li diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.
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