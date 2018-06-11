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Amerikalı oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı

Amerikalı oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı.13649
  • Giriş : 11.06.2018 / 16:55:00

Amerikalı oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

'Yakar Top' ve 'Davetsiz Çapkınlar' filmleri ile ününe ün katan Amerikalı oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan Los Angelas'ta gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, dün sabah aracı Los Angeles'ta polis kontrol noktasında durdurulan 49 yaşındaki Vince Vaughn ve yanındaki kişi, alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Vaughn ve arkadaşının, polislere direnmek ve işlerini aksatmakla da suçlandığı belirtildi.

Yakar Top (Dodgeball) ve Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) filmleriyle üne kavuşan Vince Vaughn, 2001'de barda senarist Scott Rosenberg ve bir diğer kişiyle arasında çıkan, aktör Steve Buscemi'nin ayırmaya çalışırken yaralandığı kavga nedeniyle de gözaltına alınmıştı.

Vaughn hakkındaki saldırı suçlaması sonrasında düşürülmüştü.

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