Amerikalılar Trump'a karşı sokağa döküldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığını devaralan Donald Trump'ın yemin töreni öncesi ortalık karıştı. New York'ta ve Washington'da Donald Trump'a karşı protesto gösterileri düzenlendi.Başkent Washington'da siyah giymiş, maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı. ABD'nin farklı eyaletlerinden çok sayıda Trump destekçisi de yemin törenini izlemek üzere Washington'a geldi. Trump karşıtı ve destekçileri arasında ara ara sözlü sataşmalar da yaşandı.New York kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasını protesto eden göstericilerden 7'si gözaltına alındı. Aşağı Manhattan'daki Foley Square'de yağmur altında toplanan 2 bine yakın protestocu, Wall Street'te yer alan Trump Building'in önüne kadar yürüdü."Sosyalist Alternatif" adlı grubun düzenlediği protestoya işçi sendikaları, "Siyahların Yaşamı Önemlidir" ve "Wall Street'i İşgal" hareketlerinin üyeleri de destek verdi. Yürüyüşe katılan ve bazıları Filistin bayrağı taşıyan kişiler, Trump karşıtı slogan attı.New York 5. Cadde'deki Trump Tower önünde yapılan gösteride ise caddeye oturarak sivil itaatsizlik eyleminde bulunan New York Meclis Üyesi Jumaane Williams ve annesi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kelepçelenen göstericiler, polis minibüslerine bindirilerek polis merkezine götürüldü.Los Angeles, San Francisco, Miami, Seattle ve Denver kentlerinde de Trump karşıtları gösteriler vardı. Bu eylemler olaysız sona erdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralması dolayısıyla törenlerin yapıldığı başkent Washington'da gerçekleştirilen gösterilerde 217, New York'taki gösterilerde 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çıkan olaylarda 6 polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.Washington DC Geçici Polis Şefi Peter Newsham, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin birçok bölgesindeki Trump karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi. Newsham, gün boyu kentin bazı noktalarında patlak veren protestolara yaklaşık 500 kişinin katıldığı bilgisini verdi.Devir teslim törenini akamete uğratmak isteyen küçük bir grubun birkaç caddede ciddi hasara neden olduğunu vurgulayan Newsham, "Akşam saatleri itibarıyla toplam 217 gösterici gözaltına alındı. 3'ü taş ve benzeri maddelerin isabet etmesi sonucu başından olmak üzere 6 polis memuru hafif yaralandı." dedi.Avustralya, İspanya ve Almanya şehirler başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında bir araya gelen on binlerce kişi, Trump'ın ABD başkanlık görevini devralmasını protesto etti. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı ve yapılan konuşmalarda benzer siyasetçilerin başka ülkelerde de iktidara gelebileceği uyarısında bulunuldu.TRT