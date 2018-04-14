Amerikan gazeteciden Trump'a ağır küfürler!
Amerikan Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.Amerika'nın Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.
AĞIR KÜFÜRLER
Suriye lideri Beşar Esad'ın hem DEAŞ'a, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti. O anlarda sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, 'F.ck Trump' deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.
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