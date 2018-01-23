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Amerikan heyeti Dışişleri'nde

Amerikan heyeti Dışişleri'nde.24230
  • Giriş : 23.01.2018 / 10:01:00

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı heyet Türk heyetle buluştu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu müttefikleri telaşlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı heyet Türk heyetle buluştu.

Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada da toplantı yapacak.

TRT

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