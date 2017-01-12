Amerikan ordusu, Rusya sınırına yaklaşıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük sevkiyatını yapmaya başladı. 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 4 bin ABD askeri Rusya sınırında konuşlandı.
Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına günler kala gerçekleşen sevkiyatın tarihi manidar bulundu.
Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala gerçekleşen sevkiyattaki toplam silah sayısı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.
Geçen hafta deniz yoluyla vardığı Almanya'daki Bremerhaven limanından karaya çıkan askeri konvoy, bugün itibariyle Rusya sınırına ulaştı. ABD askerleri ilk olarak Polonya'ya yerleştiriliyor, sırada diğer Baltık ülkeleri var.
DEV TATBİKATLAR
NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Rusya sınırına 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, gelecek ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak.
Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak. İlk büyük tatbikat, ABD ve Polonya ordusu tarafından icra edilecek.
GÖZLER TRUMP'TA
Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da 20 Ocak'tan sonra neler olacağı ise merak konusu. Donald Trump'ın Barack Obama'dan başkanlığı devralmasıyla yeni gelişmeler yaşanabilir. ABD'nin seçilmiş başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir.
RUSYA'NIN YANITI BEKLENİYOR
Rusya, ABD'nin son hamlesine henüz bir tepki vermiş değil. Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti.
Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda
DİĞER HABERLER
BM'den flaş Kıbrıs açıklaması
Kıbrıs ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden açıklama geldi.
Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ifade verdi.
Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!
Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Kremlin'den Donald Trump için açıklama
Kremlin'den ABD Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü
Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda PKK açıklaması
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK için açıklama geldi.