Facebook Twitter Rss

Amerikan ordusu, Rusya sınırına yaklaşıyor

Amerikan ordusu, Rusya sınırına yaklaşıyor.19265
  • Giriş : 12.01.2017 / 14:28:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yaşanan gerilim büyüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük sevkiyatını yapmaya başladı. 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 4 bin ABD askeri Rusya sınırında konuşlandı.

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına günler kala gerçekleşen sevkiyatın tarihi manidar bulundu.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala gerçekleşen sevkiyattaki toplam silah sayısı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.

Geçen hafta deniz yoluyla vardığı Almanya'daki Bremerhaven limanından karaya çıkan askeri konvoy, bugün itibariyle Rusya sınırına ulaştı. ABD askerleri ilk olarak Polonya'ya yerleştiriliyor, sırada diğer Baltık ülkeleri var.

DEV TATBİKATLAR

NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Rusya sınırına 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, gelecek ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak.

Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak. İlk büyük tatbikat, ABD ve Polonya ordusu tarafından icra edilecek.

GÖZLER TRUMP'TA

Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da 20 Ocak'tan sonra neler olacağı ise merak konusu. Donald Trump'ın Barack Obama'dan başkanlığı devralmasıyla yeni gelişmeler yaşanabilir. ABD'nin seçilmiş başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir.

RUSYA'NIN YANITI BEKLENİYOR

Rusya, ABD'nin son hamlesine henüz bir tepki vermiş değil. Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti.

Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda

CHP'den 'kavga' açıklaması geldi

Doktorlar kan bağışında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

BM'den flaş Kıbrıs açıklaması

BM'den flaş Kıbrıs açıklaması

Kıbrıs ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden açıklama geldi.

Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi

Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ifade verdi.

 

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kremlin'den Donald Trump için açıklama

Kremlin'den Donald Trump için açıklama

Kremlin'den ABD Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda PKK açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda PKK açıklaması

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK için açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya