Ampute Milli Futbol Takımı şampiyon oldu!
Ampute Futbol Milli Takımı İtalya’da Fano Belediyesi Festivali kapsamında düzenlenen Fano Cup Turnuvası’nda rakipleri Fransa ve İtalya’yı 5-0’lık sonuçlarla geçerek kupayı kazandı.
İlk olarak bu sabah TSİ 12’de Mancini Stadı’nda Fransa ile karşılaşan Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı rakibini Kemal’in 2, Ömer Güleryüz, Fatih ve Serkan Dereli’nin golleriyle 5-0 yendi.
Milli Takım daha sonra aynı statta İtalya ile TSİ 16.30’da karşı karşıya geldi. Ömer Güleryüz’ün 4, Kemail’in ise 2 gol attığı karşılaşmada Ampute Milli Takımı bu karşılamayı da 5-0 kazanarak kupaya uzandı.
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