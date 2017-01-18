Anadolu Adliyesi'nde bomba alarmı
Anadolu Adliyesi'nin giriş kapısında panik yaşandı. Binaya bırakılan şüpheli paket üzerinde polis incelemede bulundu. Söz konusu paket kontrollü olarak patlatıldı, kayda değer bir bulguya rastlanmadı
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