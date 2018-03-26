Anadolu Farm'da yeni gözaltılar var!
Binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm'da da 2 kişi gözaltına alındı. Anadolu Farm, yaptığı vurgunla 200 milyon TL toplamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma çalışanı E.K. ve Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından iki kişi adliyeye sevk edildi.
HÜRRİYET
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