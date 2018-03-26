Facebook Twitter Rss

Anadolu Farm'da yeni gözaltılar var!

Anadolu Farm'da yeni gözaltılar var!.19836
  • Giriş : 26.03.2018 / 15:11:00

Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'da 2 kişi gözaltına alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm'da da 2 kişi gözaltına alındı. Anadolu Farm, yaptığı vurgunla 200 milyon TL toplamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma çalışanı E.K. ve Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından iki kişi adliyeye sevk edildi.

HÜRRİYET

Hükümetten Avusturya'ya tepki

Soma patronuna tutuklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

16 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi gözaltında

16 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Hatay'da 1 uzman çavuş şehit oldu

Hatay'da 1 uzman çavuş şehit oldu

Hatay'da 1 uzman çavuş, PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit oldu.

 

İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeye silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtildi.

 

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

İstanbul'dan Bursa'ya 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünlerini götüren kargo şoförü

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’ın tutuklanan eşi Sıla Aydın, 511 milyon TL’lik vurguna u


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya