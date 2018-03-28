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Anadolu Farm kurucusu gözaltında

Anadolu Farm kurucusu gözaltında.19836
  • Giriş : 28.03.2018 / 08:08:00

Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Kandemir'in gözaltına alındığı öğrenildi.

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Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'sundan sonra ikinci bir şok Anadolu Farm ile yaşandı. Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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