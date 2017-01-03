Anayasa teklifi Pazartesi Meclis'te
Anayasa değişikliği teklifi için tarih verildi. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen teklif pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
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