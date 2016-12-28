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Anayasa teklifinin 7. maddesi tamam

Anayasa teklifinin 7. maddesi tamam.23479
  • Giriş : 28.12.2016 / 17:28:00

Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde yedinci madde de kabul edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişiklik teklifinin yedinci maddesinin kabul edildiği öğrenildi.

Dün yapılan görüşmelerde de Anayasa Komisyonu'nda çıkan kavgaların yanı sıra önemli maddeler kabul edilmişti.

7. maddede şu ifadeler yer alıyor:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir.

Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamaz.

Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir."

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

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