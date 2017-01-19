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Anayasayı bu hali kabul etmemiz mümkün değil!

Anayasayı bu hali kabul etmemiz mümkün değil!.16754
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:02:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı makamında kabul etti.

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Türkiye’nin en önemli gündemi olan anayasa değişikliği teklifinin konuşulduğu kabulde önemli değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, “Böyle bir Anayasa değişikliğini kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

ANKARA BÜROSU

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değerlendirmeler yapılan ziyarette “Anayasa değişikliği teklifinin bu hali ile kabul edilmesinin mümkün olamayacağı” ifade edildi.

ERBAKAN BİZLERİ UYARMIŞTI

Ziyarette konuşan Karamollaoğlu, iki köklü siyasi hareketin partileri olarak Türkiye’nin içinden geçtiği bu dönemde siyasete doğru kararlar aldırmak için etki etmeye çalıştıklarını belirtti. Karamollaoğlu, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Rahmetli Erbakan Hoca bugünleri çok önceden söylemiş uyarılarda bulunmuştu. Ancak görünen o ki uyarılar dikkate alınmadı. Üzüldüğümüz nokta budur. Biz ise bu zor şartlar altında iktidarı, Mecliste grubu bulunan partileri ve milletimizi uyarmayı bir vazife olarak görüyoruz ve bunun için çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM ETMELİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bölgemizin tekrardan şekillendirildiği, İslam ülkelerinden kan ve gözyaşının aktığı bir dönemde büyük bir imparatorluğun bakiyesi olan milletimizin yaşadığı coğrafyada başta güvenlik ve refahı sağlayan ve demokrasi ile adaleti merkezine alan bir anlayışla Türkiye’nin kendi tarihi yürüyüşüne devam etmelidir.”

ANAYASA İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİMİZ DİKKATE ALINMADI                                      

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyaret sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi önünde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar.

Yeni Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili soruyu cevaplayan Karamollaoğlu, “Yeni Anayasa ile ilgili fikirlerimizi en başından bir söyledik. Söylemek ile kalmayıp yazılı olarak ta karşı çıktığımız noktaları, nasıl bir anayasa olması gerektiğini kaydedip başta Cumhurbaşkanı olmak üzere gerekli yerlere sunduk. Ancak böyle bir anayasa teklifini kabul etmemiz mümkün değildir” diye cevaplandırdı.

KUTUPLAŞMA KÖRÜKLENİYOR                                                                                    

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise bir ülkede erkler ayrılığı ortadan kaldırılırsa orada demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtip, “Türkiye’de her açıdan gittikçe derinleşen bir kutuplaşma söz konusudur. Bu durum göz önüne alınıp ülkede birleştirici adımlar atılması gerekirken kutuplaşma bu anayasa teklifi ile kutuplaşma körükleniyor” diye konuşarak anayasa değişikliği teklifini desteklemediklerini ifade etti.

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