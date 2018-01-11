Anderson Talisca için karar! Sözleşmesi uzatıldı
Benfica, geçtiğiniz sezon Beşiktaş'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Portekiz basınından O Jogo, Sambacı'nın 2019 sözleşmesinin 2021'e dek uzatıldığı ifade edilirken, Talisca'yı satmak isteyen Benfica'nın elini güçlendirdiği kaydedildi.
Brezilyalı yıldız oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu biliniyor.
Bu haberin çıkması sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'dan açıklama geldi.
Instagram'dan bir hikaye paylaşan Sambacı, "Yalanlarla kirlenmiş bir dünya! Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım!" ifadelerini kullandı.
FANATİK
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