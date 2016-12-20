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Andrey Karlov devlet töreni ile uğurlanacak

Andrey Karlov devlet töreni ile uğurlanacak.14864
  • Giriş : 20.12.2016 / 16:25:00

Hain saldırı sonucu öldürülen Andrey Karlov'un otopsi işlemi tamamlandı.

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Dün katıldığı fotoğraf sergisine katılan ve konuşma yaptığı sırada vurulan Andre Karlov devlet töreni ile uğurlanacak.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi, "Minnesota Protokolü" çerçevesinde Türk  ve Rus yetkililerin katılımıyla yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip  Cem İşçimen'in de katıldığı otopsi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Karlov'un naaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze  aracıyla, Rusya'ya nakledilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.

Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanında düzenlenecek  devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, saat 16.30'da  düzenlenecek törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yanı  sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın katılması  öngörülüyor. Törende en üst kademe Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır  bulunacak. Tören için Ankara'da bulunan diğer ülke büyükelçiliklerine de davet  gönderildi.

Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerin de katılacağı tören  saygı duruşuyla başlayacak. Hükümet adına konuşmaların yapılmasının ardından,  Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınacak.

Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket  edecek.

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