Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 7 ülkeden mülteci almamayı öngören kararnameyi imzalayan Donald Trump'ı eleştirenler kervanına katıldı.
Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyi Merkel’in yanlış bulduğunu belirten Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Kendisi, teröre karşı gerekli ve kararlı mücadelenin, belirli bir köken veya belli bir inançtan insanları genel zan altında koymayı haklı çıkarmayacağından emin” diye konuştu.
Trump’ın aldığı kararın çifte vatandaş konumundaki Alman vatandaşlarını etkileyip etkilemeyeceğini hükümetin araştıracağını kaydeden Seibert, Merkel’in karardan üzüntü duyduğunu söyledi.
Cenevre Mülteciler Sözleşmesi’nin uluslararası topluma, savaştan kaçan sığınmacıları insani nedenlerle kabul etme yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Alman Hükümet Sözcüsü, ”Tüm imzacı ülkeler buna uymak zorundadırlar. Şansölye bu politikayı dün ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine anlattı,” dedi.
DİĞER HABERLER
Türkiye'den Almanya'ya: Kabul etme
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Almanya'nın iltica taleplerini kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
Zuckerberg'den ABD Başkanı Trump'a tepki
Zuckerberg, Donald Trump'ı aldığı karardan dolayı eleştirdi.
İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi
İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.