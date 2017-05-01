Facebook Twitter Rss

Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!

Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!.13773
  • Giriş : 01.05.2017 / 12:27:00

Almanya Başbakanı Merkel, Yemen konusunda çağrı yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'da Yemen'deki bombardımanın durdurulması konusunda çAğrı yaptı. Merkel, BM'nin diplomatik çözümü savunduğunu, askeri çözüme inanmadıklarını belirtti.

Halihazırda yoksul olan Yemen'de daha fazla insanın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, Almanya'nın Yemendeki iç savaşın sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, ancak her şeyin BM çatısı altında olması gerektiğini söyledi.

Merkel'in temasları sırasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında askeri alanda da işbirliği kararı alındı. Basına yansıyan haberlere göre, Alman ordusu Suudi Arabistan askerlerini Almanyada eğitecek. Anlaşma çerçevesinde sınır muhafızları, demiryolu ve hava güvenliği konularında da Almanya Suudi Arabistan'a askeri açıdan eğitim desteği verecek.

TÜRKİYE

Tayyip Erdoğan, Gandhi'yi ziyaret etti

Şarkıcı İbrahim Erkal'dan kötü haber geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi

Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi

Dünyaca ünlü dağccı Ueli Steck Everest'ta rekor denemesinde yaşamını yitirdi.

Asgari ücrete yüzde 60 zam ve herkese ev!

Asgari ücrete yüzde 60 zam ve herkese ev!

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, vatandaşlarına güzel haberler verdi.

 

Esad: Şeytanla karşı karşıyasınız

Esad: Şeytanla karşı karşıyasınız

Suriye lideri Esad, Avrupalı devletler ve Amerika'yı sert sözlerle eleştirdi.

Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi

Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi

Almanya Şansölyesi Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi.

 

Umre'de birbirine girdiler

Umre'de birbirine girdiler

Mekke'ye Umre ziyareti için giden Türk vatandaşlar, kaldıkları otelin önünde birbirine girdi.

Trump: Yaptıklarını mazur görüyorum

Trump: Yaptıklarını mazur görüyorum

Trump, Kuzey Kore lideri Kim hakkında çarpıcı sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya