Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'da Yemen'deki bombardımanın durdurulması konusunda çAğrı yaptı. Merkel, BM'nin diplomatik çözümü savunduğunu, askeri çözüme inanmadıklarını belirtti.
Halihazırda yoksul olan Yemen'de daha fazla insanın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, Almanya'nın Yemendeki iç savaşın sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, ancak her şeyin BM çatısı altında olması gerektiğini söyledi.
Merkel'in temasları sırasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında askeri alanda da işbirliği kararı alındı. Basına yansıyan haberlere göre, Alman ordusu Suudi Arabistan askerlerini Almanyada eğitecek. Anlaşma çerçevesinde sınır muhafızları, demiryolu ve hava güvenliği konularında da Almanya Suudi Arabistan'a askeri açıdan eğitim desteği verecek.
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