Angelina Jolie'ye en büyük destek onlardan!
Angelina Jolie zor günler geçiriyor. Bu zor günlerde ünlü oyuncunun en büyük destekçisi, velayetlerini kaybetme riski olan çocukları.
6 çocuğuyla da yakından ilgilenen, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi olan Jolie’nin 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde özel bir etkinlik yapacağı ortaya çıktı. Oyuncuya yakın bir kaynak, “Angelina’nın bu kadar yardımsever olması çocuklarını da çok mutlu ediyor. Anneleriyle gurur duyuyorlar” dedi.
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