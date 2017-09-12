Ankara Adliyesi'nin önünde kavga: 3 yaralı
Ankara Adliyesi'nin önünde kavga çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve İbn-i Sina hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
TRT
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