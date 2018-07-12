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Ankara'da 1500 polisle operasyon!

Ankara'da 1500 polisle operasyon!.14171
  • Giriş : 12.07.2018 / 08:07:00

Başkent Ankara'da 1500 polisle operasyon gerçekleştirildi.

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Beşik Modelleri

Başkent Ankara'da bu sabah hareketli anlar yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 200 adrese operasyon düzenledi.

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı  operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15  dedektör köpek de kullanıldı

Adreslere özel harekat ile girildi

Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden  belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine  Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve  daire kapılarını kırarak içeri girdi.

Beşiğe gizlenmiş silahlar ele geçirildi

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler  yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği  operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan"  olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde  Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a  atfedildi.

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