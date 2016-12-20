Ankara'da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 hakim ve savcının gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca biri emekli 97 hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Ankara'daki 24 hakim ve savcıdan 20'si gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve odalarında arama yapılan hakim ve savcıların 18'inin Yargıtay, 5'inin Danıştay, birinin de vergi mahkemesinde görevli olduğu öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Şike savcısının kardeşi tutuklandı!
Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.