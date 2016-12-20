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Ankara'da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı

Ankara'da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı.17643
  • Giriş : 20.12.2016 / 16:19:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı.

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Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 hakim ve savcının gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca biri emekli 97 hakim ve savcı  hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, kentte operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Ankara'daki 24 hakim  ve savcıdan 20'si gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve odalarında arama yapılan hakim ve  savcıların 18'inin Yargıtay, 5'inin Danıştay, birinin de vergi mahkemesinde  görevli olduğu öğrenildi.

 

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